В Киеве задержаны два вора, опубликованы фото

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В среду, 24 мая, в Голосеевском районе Киева двое мужчин украли из салона иномарки сумку, позже злоумышленников

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено на ул. Антоновича около 15:00.

"Злоумышленники просканировали сигнализацию припаркованного внедорожника (Lexus — Ред.) и похитили из салона женскую сумку", — отметили в полиции.

Копы задержали двух подозрительных мужчин, как только они отошли от иномарки. Один из них оказался 29-летним киевлянином, у него изъяли похищенные вещи, другой — 39-летний уроженец столицы. Суд отпустил последнего под личное обязательство.

Начато производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. "Старший из мужчин ранее судимый за аналогичное преступление и разбойные нападения, младший — за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков", — добавили в ведомстве.

На странице отдела коммуникации полиции Киева в Facebook есть фотографии воров.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева трое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки, которая была дома, забрали у нее некоторые вещи, небольшую сумму денег и скрылись, их правоохранители задержали возле дома потерпевшей.