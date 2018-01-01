В Киеве загрязнение воздуха формальдегидом превысило норму в пять раз

По прогнозам синоптиков, такие условия продержатся до 4 июня.

Уровень загрязнения воздуха диоксида азота в Киеве превышает норму в шесть раз.

"С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По данным ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

При этом уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинский и улицы Довженко. По прогнозам синоптиков, такие условия продержатся до 4 июня.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье - 2-3 июня - днем температура воздуха прогреется до 26 градусов со знаком плюс. В столице днем 3 числа ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу днем температура воздуха составит +24… +26 градусов, а ночью - +9… +11, осадки не ожидаются.

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