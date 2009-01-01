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В Киеве закрыли скандальный дельфинарий "Немо". Сеть бурно отреагировала

Сегодня, 09:43

В Сети положительно отреагировали на закрытие дельфинария.

Дельфинарий, Немо
В Киеве закрыли известный дельфинарий "Немо". 

Об этом сообщил Сергей Бригадир на своей странице в Facebook.

"Одним местом страдания и издевательства меньше", — подписал он фото дельфинария. 

В Сети положительно отреагировали на закрытие дельфинария.

Подписчики в комментариях пишут: "Ура. Дельфинам жить в таких "тазиках" — как человека закрыть в одной комнате на всю жизнь. Их психика приспособлена к пространству моря, а не к таким резервуарам"; "Кажуть, що "фабрику смерті" все ж закрили. Хтось може підтвердити? "; "Нарешті"; и др.

Дельфинарий, Немо
Скриншот

Дельфинарий, Немо
Скриншот

Стоит отметить, на официальном сайте дельфинария также указано, что заведение не работает.

Дельфинарий, Немо
Скриншот

Кроме того, на канале "Немо" в YouTube анонсировались последние шоу, которые проводились до 22 октября, а также открытие в здании одноименного Центра красоты и здоровья.

Видео: Немо Дельфинарий

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