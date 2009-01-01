В Киеве замуровали вход в отделение российского "Сбербанка", опубликованы фото и видео

В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков.
Акции с требованием аннулировать лицензию банка никто не препятствовал — на месте происшествия присутствовали лишь несколько сотрудников частной охранной компании, сообщает УНИАН.
В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: "ВТБ Банк", "Сбербанк России" и "Проминвестбанк".
В Национальном банке заявляют, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков.
Видео: ТСН.