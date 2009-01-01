В Киеве запретили цирки-шапито

В Киевсовете рекомендовали не давать согласие на размещение передвижных цирков-шапито с животными в столице.

olx.ua В Киеве депутаты городского совета поддержал проект решения "О прекращении размещения передвижных заезжих цирков-шапито с животными на территории города Киева".

Соответствующее решение поддержали 66 депутатов Киевсовета, сообщает Укринформ.

"Данный проект решения был единогласно поддержан профильной экологической комиссией, управлением экологии и Департаментом благоустройства и зоозахисними организациями и экологами.

Часто животных дрессируют с использованием жестоких методов, нередко животных заставляют принимать участие в жестоких цирковых номерах, например прыгать через горящие обручи", — отметила депутат Олеся Пинзеник.

Соответствующий проект решения предлагает Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевсовета (КГГА) рекомендовать не давать согласие на размещение передвижных цирков-шапито с животными в столице.

Напомним, на Киевщине в городе Белая Церковь во время представления в цирке "Circus on Ice" бурый медведь напал на зрителей.

Как известно, в Киеве закрыли скандальный дельфинарий "Немо".