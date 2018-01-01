В Киеве запустят е-услуги и Smart-сервисы

Также видеокамерами дополнительно оснастят около 150 дошкольных учреждений.

Перечень соответствующих мероприятий по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферы жизнедеятельности Киева на 2018 год утвержден распоряжением КГГА, передает пресс-служба.

Департамент информационно-коммуникационных технологий и КП "Главный информационно-вычислительный центр" создадут единую городскую платформу электронного взаимодействия, управления данными и сервисами, в частности, информационно-аналитической системой "Управление имущественным комплексом территориальной общины города Киева", системой нормативно-справочной информации, программной платформой и веб-порталом для предоставления электронных услуг (в том числе, административных) информационно-телекоммуникационной системой "Информационно-аналитическая отчетность для органов власти, граждан и бизнеса", информационной системой "Муниципальный Реестр".

Среди прочего будут введены дополнительные возможности в "Личном кабинете киевлянина", среди которых: предоставление е-услуг юридическим лицам, учет операций юридических лиц, подписка на информирование об использовании персональных данных. Кроме того, будут предоставлены дополнительные отчеты в области медицины, образования, транспорта, введены новые е-услуги (онлайн-запись на реабилитацию в санаторий, онлайн-запись в дом для людей преклонного возраста, онлайн-проверка данных в реестре территориальной общины). Продолжится дальнейшее развитие комплексной системы видеонаблюдения и систем безопасности городской инфраструктуры.

В частности, видеокамерами дополнительно оснастят около 150 дошкольных учреждений. Для совершенствования дорожного движения предусмотрено внедрение интеллектуальной транспортной системы (ITS), которая будет контролировать городской трафик и управлять транспортными потоками. Также будет создана городская система программно-аппаратных средств сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды Киева, система защиты от киберугроз, программно-аппаратный комплекс диспетчеризации в жилищно-коммунальном хозяйстве, который обеспечит автоматизированный и централизованный прием звонков.

Так, запланировано использование многоканальных и изолированных телефонных линий на разные случаи (аварийная ситуация, обычное обращение и др), управления лифтами домов, регулировка освещения в подъездах домов, прием и регистрация всех обращений киевлян по телефону или электронными средствами оповещения, контроль за выполнением обращений граждан работниками жилищно-коммунальных служб.



