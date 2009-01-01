В Киеве застрелили иностранца, фото с места преступления

Инцидент произошел вчера поздно вечером, введен план "Перехват".

Место преступления facebook.com/Оксана Блищик

В среду поздно вечером, 23 августа, в Печерском районе Киеваиностранца и скрылись с места происшествия.

Об этом начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что преступление совершено на ул. Шота Руставели, правоохранителям о нем стало известно в 23:30.

"Полицейские получили сообщение о стрельбе… Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями", — отметила управленец.

Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген", в городе введен план "Перехват". Личность погибшего установлена, это гражданин другого государства, 1988 года рождения. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Киевской области ранее судимый мужчина нанес десять ударов молотком женщине, которая подобрала его на вокзале и обеспечила оплачиваемой работой, после чего завладел ее автомобилем и обокрал дом.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик