В Киеве застрелился сотрудник СБУ

Расследование по факту смерти старшего прапорщика проводит Военная прокуратура Киевского гарнизона.

УНИАН

В Киеве в Соломенском районе на улице Василенко застрелился сотрудник Службы безопасности Украины.

В СБУ подтвердили факт самоубийства сотрудника Научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, инцидент произошел 29 января.

"Самоубийство не связано со службой", — отметили в СБУ, уточнив, что мотивы имеют бытовой характер.

Расследование по факту смерти старшего прапорщика проводит Военная прокуратура Киевского гарнизона, отметили в СБУ.

Ранее координатор проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своем Facebook написал, что самоубийство произошло в Украинском НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, что на улице Василенко в Киеве.

Ему пытались оказать помощь, однако это не спасло жизнь мужчине.

Ранее сообщалось, что на территории Житомирского военного института им. Королева повесился военнослужащий.