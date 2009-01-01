В Киеве застрелился сотрудник СБУ

Расследование по факту смерти старшего прапорщика проводит Военная прокуратура Киевского гарнизона.
В СБУ подтвердили факт самоубийства сотрудника Научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
Как сообщает пресс-центр СБУ, инцидент произошел 29 января.
"Самоубийство не связано со службой", — отметили в СБУ, уточнив, что мотивы имеют бытовой характер.
Расследование по факту смерти старшего прапорщика проводит Военная прокуратура Киевского гарнизона, отметили в СБУ.
Ранее координатор проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своем Facebook написал, что самоубийство произошло в Украинском НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, что на улице Василенко в Киеве.
Ему пытались оказать помощь, однако это не спасло жизнь мужчине.
Ранее сообщалось, что на территории Житомирского военного института им. Королева повесился военнослужащий.