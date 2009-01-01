В Киеве женщина, недовольная прической мужа, убила парикмахера

Злоумышленница нанесла телесные повреждения мастерице, от них пострадавшая скончалась в больнице.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

В понедельник, 14 августа, в Киеве в парикмахерской, расположенной в подземном переходе, "крайне недовольная прической мужа" женщина нанесламастерице.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что 17 августа от полученных травм пострадавшая умерла в больнице.

"… 14 августа мастерица, 1968 года рождения, подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была "крайне недовольна прической мужа", и нанесла телесные повреждения парикмахеру", — отмечается в сообщении.

Напомним, 17 августа стало известно, что в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства было найдено. Узнать больше о преступлении можно здесь.