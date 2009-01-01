В Киеве женщина выбросила с восьмого этажа больного мужа

Инцидент произошел сегодня утром в Деснянском районе столицы.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

Во вторник утром, 21 марта, в Деснянском районе Киева местная жительница выбросила из окна восьмого этажа тяжелобольного мужа, написала записку и хотела

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Маяковского.

"Правоохранители получили сообщение, что на земле под окнами дома лежит мертвый мужчина с травмами, характерными для падения с высоты", — отметили в полиции.

Позже они выяснили, что жительница многоэтажки выбросила из окна кухни своего мужа и пыталась таким же образом покончить с собой, однако не решилась. Копы вели с ней переговоры через закрытые двери квартиры, поскольку она никого не впускала.

Позже оперативникам удалось уговорить хозяйку, попасть в жилье и поговорить. "По словам женщины, в течение трех лет она ухаживала за своим мужем, который из-за болезни был прикован к постели", — рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

"Жить так дальше она не могла, поэтому и решила покончить жизнь самоубийством вместе с мужем. Женщина даже написала предсмертную записку, в которой призналась в страшном преступлении", — добавил он.

Сейчас задержанная находится в территориальном управлении полиции и дает объяснение своего поступка следователям. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Киевлянке объявили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — добавили в Нацполиции.

Ранее СМИ писали, что в Киеве женщина выбросила из окна дома своего ребенка, двух кошек и выпрыгнула сама. Ребенок при падении залетел в подвальное помещение, которое было заперто, его забрала скорая помощь, позже он умер в больнице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва