В Киеве зверски убит мужчина

Преступление произошло в Соломенском районе столицы, отметили в полиции.

Человек с ножом, иллюстрация xxivek.com.ua

В Соломенском районе Киева, он умер в результате многочисленных ножевых ранений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что человека нашли прохожие возле круглосуточного магазина, приехавшая скорая помощь констатировала его смерть.

"Правоохранители опросили возможных свидетелей преступления, один из них сообщил, что пострадавший в час ночи покупал продукты", — отметили в пресс-службе.

Вблизи тела также были найдены бутылки с алкогольными напитками. Все ценные вещи и документы мужчины остались на месте. Погибшим оказался 35-летний житель города.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", — добавили в полиции.

Напомним, 8 марта в Голосеевском районе Киева расстреляли иномарку бизнесмена, он был за рулем и умер на месте преступления, двое детей госпитализированы. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua