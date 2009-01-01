В "Киевэнерго" предупредили: из-за перегрузок сетей столица может остаться без электричества

Отключения электроэнергии будут, подчеркнул Плачков.

Киевляне могут остаться без электричества tomsk.ru

В связи с вероятными перегрузками и отсутствием профилактики внутренних электросетей в Киеве возможны отключения электроэнергии.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Киевэнерго" Иван Плачков, сообщает РБК-Украина.

"Отключения электроэнергии будут, отсутствие этого не могу гарантировать. Они могут быть из-за перегрузки и из-за отсутствия профилактики внутренних электросетей", — отметил Плачков.

По его словам, ситуация должна быть немного лучше прошлого года.

Напомним, ранее в "Киевэнерго" заявили о возможности отключения "Киевводоканала" из-за миллиардного долга столицы.