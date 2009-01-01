В киевском хостеле иностранец жестоко убил соседа, опубликованы фото и видео с места события

Во время ссоры один из мужчин нанес смертельный удар ножом в сердце своему оппоненту и сбежал с места преступления.

kyiv.npu.gov.ua В Киеве в одном из хостелов города иностранец ножом зарезал мужчину из соседней комнаты.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе. Между 31-летним потерпевшим и 26-летним злоумышленником произошел бытовой конфликт.

Во время ссоры один из мужчин нанес смертельный удар ножом в сердце своему оппоненту и сбежал с места преступления.

Злоумышленника удалось задержать в Харьковской области, когда он пытался сбежать в Россию. Также сообщается, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом у себя на родине из-за грабежа.

По его словам, причиной убийства стало то, что мужчина из соседней комнаты публично унижал его.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве, мужчина, придя домой, застал в квартире большой беспорядок, а на полу лежала его жена с перерезанным горлом.

Фото; Видео: kyiv.npu.gov.ua