В киевском метро коп поймал двух грабителей

Инцидент случился на станции "Гидропарк", отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

два злоумышленника выхватили у мужчины телефон и начали убегать, грабителей догнал и задержал сотрудник полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступление случилось на станции "Гидропарк".

"Когда человек проходил через турникет, двое мужчин выхватили у него мобильный телефон и начали убегать", — отметили в пресс-службе.

Их догнал сотрудник полиции, который увидел инцидент. Мужчины уже имели проблемы с законом за такие же преступления. По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в столичном метро злоумышленник украл у мужчины кошелек с крупной суммой, позже вора поймали правоохранители. Узнать больше о происшествии можно здесь.