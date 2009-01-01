В метро Киева пассажир упал на рельсы

Инцидент произошел сегодня на станции "Черниговская".

Столичное метро, иллюстрация Delfi.ua

В среду, 16 августа, вна рельсы упал человек, его спасли без остановки движения поездов.

Об этом сообщила советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет УНИАН.

В то же время она уточнила, что инцидент произошел на станции "Черниговская", с пассажиром все хорошо.

"Упал человек... Сняли напряжение, помогли (выбраться — Ред.). Поезда не было", — отметила собеседница.

Напомним, 9 августа в киевском метро в вестибюле станции "Дарница" умер пожилой мужчина, скорее всего, у него возникли проблемы с сердцем. Узнать больше о случившемся можно здесь.