В метро Киева пассажир упал на рельсы

Инцидент произошел сегодня на станции "Черниговская".
Об этом сообщила советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет УНИАН.
В то же время она уточнила, что инцидент произошел на станции "Черниговская", с пассажиром все хорошо.
"Упал человек... Сняли напряжение, помогли (выбраться — Ред.). Поезда не было", — отметила собеседница.
Напомним, 9 августа в киевском метро в вестибюле станции "Дарница" умер пожилой мужчина, скорее всего, у него возникли проблемы с сердцем. Узнать больше о случившемся можно здесь.