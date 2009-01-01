В киевском метро на рельсы упал мужчина

Работники метрополитена вызвали пострадавшему скорую помощь.

В Киеве на метро "Героев Днепра" на рельсы упал мужчина.

Об этом пишет strana.ua.

Инцидент произошел около 17:45.

Машинист поезда успел затормозить в 20 метрах от упавшего человека. Пассажиры сообща подняли мужчину на платформу, он был жив, но без сознания, получил травму головы.

Работники метрополитена вызвали пострадавшему скорую помощь, а тем временем пассажиры начали оказывать первую помощь.

Напомним, ранее на открытом перегоне между станциями "Гидропарк" и "Левобережная" столичного метрополитена под поезд попал мужчина.