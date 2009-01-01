В киевском метро нашли мертвым мужчину

Инцидент случился на станции "Дарница", умершему было около 70 лет.

Скорая помощь, иллюстрация

В субботу, 30 сентября, в Киеве на станции метро "Дарница"пожилого мужчину.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что умершему около 70 лет.

"Судя по наличию медицинских препаратов, обнаруженных в сумке, мужчина имел хронические заболевания. К сожалению, скорая помощь оказалась бессильна, мужчина скончался до ее приезда", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева во дворе жилых домов работники теплосетей во время ремонтных работ обнаружили тело без головы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua