В киевском метро нашли мертвым мужчину

Инцидент случился на станции "Дарница", умершему было около 70 лет.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что умершему около 70 лет.
"Судя по наличию медицинских препаратов, обнаруженных в сумке, мужчина имел хронические заболевания. К сожалению, скорая помощь оказалась бессильна, мужчина скончался до ее приезда", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева во дворе жилых домов работники теплосетей во время ремонтных работ обнаружили тело без головы. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua