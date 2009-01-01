В киевском озере нашли тело мужчины

Тело 33-летнего мужчины нашли на расстоянии 10 м от берега, на глубине 2,5 м.

kyiv.dsns.gov.ua В Киеве из озера Вырлица спасатели достали тело 33-летнего мужчины.

Как сообщили в управления ГСЧС Украины в Киеве, спасателям поступило сообщение о том, что на озере Вырлица, возможно, находится тело мужчины.

Тело 33-летнего мужчины нашли на расстоянии 10 м от берега, на глубине 2,5 м. Водолазы с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали тело погибшего и передали правоохранительным органам.

Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранители.

Напомним, в Киеве ребенок покончил с собой: транслировал свою смерть