В киевском ресторане молодой человек выстрелил себе в голову

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного.

УНИАН

Сегодня утром, 13 января, в центре Киева в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов молодой человек достал пистолет и выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением потерпевшего доставили в больницу.

Как сообщает пресс-центр полиции Киева, трагедия произошла около 7-и утра. Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Потерпевшему сразу вызвали "скорую" и сообщили об инциденте в полицию", — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по этому факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация происшествия.

Напомним, 12 января в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство