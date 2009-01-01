В киевском СИЗО скончался психически больной мужчина

Причина смерти человека пока неизвестна.

Лукьяновское СИЗО, иллюстрация УНИАН

В Киеве вумер психически больной мужчина.

Об этом сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что пока причина смерти человека неизвестна.

"Он 1980 года рождения. Был психически больным… Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", — отметил спикер.

Напомним, 9 августа в киевском метро в вестибюле станции "Дарница" умер пожилой мужчина, скорее всего, у него возникли проблемы с сердцем. Узнать больше об инциденте можно здесь.