В Киевсовете анонсировали отмену запрета на ночную продажу алкоголя в столице

Запретить торговлю такими методами как это было сделано Киевсоветом — это было незаконно, считает Бондаренко.

В Киеве могут разрешить продажу алкоголя ночью lenta.ru

На следующей сессии Киевсовета будет отменено решение, которым были введены ограничения по продаже алкогольных напитков в стационарных точках продаж в ночное время.

Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Сегодня должна была быть сессия, но ее отменили из-за напряженности в центре города. Я устно переговорил с Бродским, он ведет комиссию по торговле, и у нас примерно одинаковые позиции в этом отношении о том, что вульгарная реализация спиртных напитков под жилыми домами — она должна быть и запрещена и ограничена во времени, но торговлю запретить такими методами как это было сделано Киевсоветом — это было незаконно", — сказал он.

По словам политика, решение об отмене ночного запрета рассмотрят на следующей сессии.

"Так, как только будет сессия — будет рассмотрено", — добавил он.

Напомним, 17 марта минувшего года Киевсовет принял решение о запрете продажи пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях (ВС) торгового и другого назначения.