В Киевсовете решили переименовать станцию метро "Петровка"

Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте горсовета.
Об этом сообщила основатель ГО "Громадський рух Почайна" Аннабелла Морина на своей странице в Facebook.
"Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую Историю!", – написала активистка, выступающая за переименование станции метро в честь практически исчезнувшего правого притока Днепра – Почайны.
Напомним, в Киеве исчезнут бульвар Дружбы Народов и проспект Героев Сталинграда.