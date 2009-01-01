В Киевсовете решили переименовать станцию метро "Петровка"

Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте горсовета.

Станцию «Петровка» решили переименовать mirmetro.net

В пятницу, 10 февраля, в Киевсовете комиссия по наименованиям приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в станцию "Почайна".

Об этом сообщила основатель ГО "Громадський рух Почайна" Аннабелла Морина на своей странице в Facebook.

"Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую Историю!", – написала активистка, выступающая за переименование станции метро в честь практически исчезнувшего правого притока Днепра – Почайны.

Напомним, в Киеве исчезнут бульвар Дружбы Народов и проспект Героев Сталинграда.