В метро Киева из-за остановки движения поездов была давка, фото и видео с места происшествия

В подземке не работают на вход-выход четыре станции.

Люди в столичном метро tsn.ua

В понедельник вечером, 11 сентября, виз-за остановки движения поездов собралось много людей, была давка.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что большие очереди в переходе на станции "Майдан Независимости", много пассажиров — на платформе в ожидании поезда.

"Людей везут только в направлении "Теремков", — отмечается в статье.

Советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сказала УНИАН, что не работают на вход-выход станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь", на синей ветке работают спасатели.

Ранее стало известно, что в метро Киева между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" (синяя ветка) было обнаружено задымление. По словам копа, загорелась проводка. Поезда курсируют от станции "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Майдана Независимости" до "Теремков".

Фото: tsn.ua, видео: facebook.com/pavlo.o.kulyk