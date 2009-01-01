В метро Киева скончался пожилой мужчина

Инцидент произошел сегодня утром, скорее всего, у пассажира возникли проблемы с сердцем.

Скорая помощь, иллюстрация

В среду утром, 9 августа, вв вестибюле станции "Дарница" умер пожилой мужчина.

Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на данные коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По его данным, в подземке скончался пассажир 1944 года рождения, скорее всего, у него возникли проблемы с сердцем.

"… приехал на станцию, вышел из вагона, дошел до вестибюля и там ему стало плохо. На место сотрудники станции вызвали "скорую", — говорится в статье.

Медики приехали быстро, но уже ничем помочь не смогли — мужчина умер. На месте происшествия работали сотрудники полиции, причина смерти человека станет известна после проведения экспертизы.

Напомним, в начале июня в метро Киева на станции "Академгородок" пассажир совершил самоубийство — бросился под поезд, а 22 числа на перегоне "Левобережная" — "Дарница" погиб зацепер.