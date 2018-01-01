В метрополитене рассказали, как ездить в метро за 6,30 грн

"При формировании нового тарифа город предусмотрел систему скидок. Так, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой будет 6,5 грн. В проездных билетах на месяц стоимость поездки получится даже ниже – 6,3 грн. Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7,5 до 7 грн соответственно", – поделился Брагинский.

Кроме того, он рассказал о том, как столичный метрополитен проводит вывод жетонов из оборота.

"Сейчас этим устаревшим способом оплаты пользуется 30 процентов пассажиров, с новым тарифом мы предусматриваем значительное перераспределение в оплате проезда и, соответственно, использование жетона на уровне 10 процентов. Город готовит внедрение единого электронного билета, и тогда жетон будет полностью выведен из оборота", – отметил глава КП "Киевский метрополитен".

Он также пояснил, где и каким образом можно обменять жетоны старого образца на новые.

"Добавлю сразу, что до конца этого месяца пассажиры могут воспользоваться жетоном старого образца (синим) без доплаты, обменяв его в кассе. Для обмена двух и более жетонов работают сервисные центры на станциях "Дорогожичи", "Дарница" (новый выход), "Майдан Незалежности" и "Политехнический институт". Также в сервисных центрах обмен будет проводиться весь август с доплатой", – констатировал Виктор Брагинский.