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В полиции назвали главные версии убийства бизнесмена в Киеве

Сегодня, 20:20

Инцидент произошел вчера возле дома на ул. Антоновича.

Киев, стрельба, бизнесмен
Место происшествия kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители считают главными две версии убийства бизнесмена в Голосеевском районе Киева — профессиональную деятельность и личную жизнь.

Об этом рассказал начальник ГУ Нацполиции в столице Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции города.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло возле дома на ул. Антоновича.

"Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству", — отметил Крищенко.

Напомним, 8 марта в Голосеевском районе Киева расстреляли иномарку бизнесмена, он был за рулем и умер на месте преступления, двое детей госпитализированы. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: поліція Києва

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Киев, убийство, бизнесмен, полиция
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