Убийство байкера в Киеве: названо имя погибшего и возможная причина преступления

Погибший оказался жителем столицы, ему было 36 лет.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные правоохранителей.
Издание уточнило, что погибшему было 36 лет, его могли смертельно ранить во время дорожного конфликта.
"Правоохранители озвучивают версию о том, что киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно", — говорится в статье.
Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного стрелка можно здесь.
Видео: ТСН