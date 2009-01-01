Убийство байкера в Киеве: названо имя погибшего и возможная причина преступления

Погибший оказался жителем столицы, ему было 36 лет.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

оказался местным жителем — Юрием Калиниченко.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные правоохранителей.

Издание уточнило, что погибшему было 36 лет, его могли смертельно ранить во время дорожного конфликта.

"Правоохранители озвучивают версию о том, что киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно", — говорится в статье.

Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного стрелка можно здесь.

Видео: ТСН