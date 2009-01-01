В столице открыли новый коллектор

Работа коллектора рассчитана на 100 лет.

Открытая вторая нить главного канализационного коллектора рассчитана не менее чем на 100 лет работы. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что старый коллектор, который признали аварийным еще в 1999 году, угрожал большой экологической катастрофой не только Киеву, но и городам, которые расположены ниже по Днепру.

"Сегодня мы можем сказать, что эту проблему решили. В течение последних двух с половиной лет мы инвестировали вместе с правительством в строительство коллектора, который имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения нашего города ", - сказал Кличко.

Мэр добавил, что при строительстве коллектора использовали современные технологии, предотвращающие коррозию. "Мы использовали самые современные технологии. Специалисты дают гарантию 50 лет, но уверяют, что коллектор может работать без проблем 100 лет", - отметил Виталий Кличко.

Кличко поблагодарил работников всех организаций, которые принимали участие в строительстве и вложили много сил и опыта, чтобы вовремя сдать этот очень важный для столицы инфраструктурный обьект.