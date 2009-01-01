В Украину идут сильное похолодание и снегопады, въезд фур в Киев снова ограничили

В КГГА водителей призвали отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными авто.

В Украине ожидается значительное похолодание. В связи со сложными погодными условиями въезд в Киев крупногабаритного транспорта ограничен с 07:00 утра, 7 февраля.

Как сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, "такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на автодорогах столицы", — говорится в сообщении.

Для водителей, установлено 2 мобильных пункта обогрева (Бориспольское шоссе — в районе КП, в направлении Борисполя, Гостомельское шоссе — в районе КП, в направлении пгт. Гостомель), в которых они могут согреться и выпить горячего чая.

Из-за сложных погодных условий и снегопада в столице коммунальные службы работают круглосуточно, заверили в КГГА.

Водителей призвали отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными авто.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра, 7—8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание, пишет УНИАН.

Кроме Закарпатья, температура снизится ночью до —12—17°, в восточных, Черниговской и Сумской областях до -20-26°, днем 9-15°мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 3—9°, днем 0—5° мороза.

"В большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, будет идти снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

В Одесской области ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15-22 м/сек.

9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18—23°, на юге и Прикарпатье до 8—13° мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица.

В Киеве 7—8 февраля ожидается также значительное похолодание. Так, дневная температура воздуха опустится до 10—12° мороза. Ночью 7 февраля ожидается небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7—12 м/с.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в феврале в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий.