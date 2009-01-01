В Украину скоро временно "вернется лето" — синоптик

В столице завтра возможен дождь, отметила Диденко.

Непогода в Киеве, иллюстрация facebook/Mick Pidvezianiy

В начале следующей недели, 11-12 сентября, в Украину временно "вернется лето" — вероятна

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она предупредила, что завтра — 6 числа — в Киеве ожидается дождь и холодная погода.

"… днем около 15 градусов. Поэтому зонты и плащи понадобятся", — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.