В Украину снова вернулась жара, киевлян предупреждают о метеорологической дымке

В Гидрометцентре отметили, что жаркая погода и уровень загрязнения сохранятся до конца этой недели.

Метеорологическая мгла над Киевом. dp.dsns.gov.ua

Из-за сильной жары в Киеве может образоваться метеорологическая дымка.

Как сообщает пресс-служба КГГА, "по состоянию на 10 августа в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической мгле).

По данным Гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения сохранятся до конца этой недели. В КГГА отмечают, что 9—10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимая концентрация) оксида углерода составит 1– 2.6 в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на солнце и не находиться долгое время на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы первые смерти от жары.