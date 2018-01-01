В здании Киеврады подрались активисты и охрана - видео

Активисты пытались прорваться на заседание, где рассматривался вопрос музеизации находок с Почтовой площади.

В ходе драки активистам удалось взломать дверь и прорваться к сессионному залу bigkiev.com.ua

21 июня, в четверг, в здании Киеврады (ул. Крещатик, 36), где на заседании депутаты планировали рассматривать вопрос помещения в музей найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов , произошла потасовка между активистами и охраной.

Как сообщают Украинские новости, с самого утра в Киевраду начали прибывать активисты, которые требуют от властей разорвать договор с застройщиками инвесторов, и создать на месте раскопок музей.

Около полуторасот человек собрались под зданием Киеврады, некоторые их них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания, где произошла потасовка между ними и полицейскими, охранявшими заседание; в ходе драки активистам удалось взломать дверь и прорваться к сессионному залу.

На данный момент в кулуарах Киеврады находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности. По состоянию на 11:20 заседание Киеврады не началось.

Читайте также Киевсовет одобрил переименование 11 улиц столицы

Напомним, в Киеве на Почтовой площади может появиться подземный музей. За два года археологи раскопали древние улицы и строения времен Киевской Руси. За судьбу археологических раскопок на Почтовой площади взялись сами жители столицы.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко дал указание остановить все строительные работы в районе Почтовой площади, где археологи раскопали улицу времен Киевской Руси.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram