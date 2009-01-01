Вандалы осквернили мемориал жертвам НКВД в Быковне: опубликованы фото

В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.

Мемориалы жертвам НКВД в Быковне. Facebook.com

Под Киевом, в поселке Быковня вандалы осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

Об этом сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Вандалы, которые, скорее всего, сделали это ночью, оставили следы, похожие на те, что в Гуте Пеняцкой", — отметил он.

Стоит отметить, что 10 января в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. Полиция установила, что памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был взорван.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.

В 1994 году здесь был основан Быковнянский мемориальный комплексжертвам коммунистического режима, который теперь является национальным историко-мемориальным заповедником.

Согласно указу экс-президента Украины Виктора Ющенко № 431/2007 "О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Большого террора — массовых политических репрессий 1937-1938", этот день отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.