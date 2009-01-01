Вече и "живая цепь" на мосту. Как в Киеве отмечали День Соборности, опубликованы фото

После объединения колонн активисты со свечами провели минуту молчания в память о погибших героях на Майдане и в зоне АТО.

В Киеве отметили День Соборности УНИАН

В Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона прошла 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра "живой цепью" Соборности", в ходе которой более тысячи участников образовали "живую цепь" в память 98-й годовщины подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в соборную Украину.

Участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, которые символизируют ЗУНР и УНР, а потом объединились и развернули на мосту 30-метровый флаг Украины, сообщает УНИАН.

После объединения колонн активисты со свечами провели минуту молчания в память о погибших героях на Майдане и в зоне АТО.

Акция началась на мосту Патона в 10 утра, ее подготовкой занимались 150 волонтеров и 10 общественных организаций.

22 января 1919 года на киевском майдане возле памятника Богдану Хмельницкому во время всенародного вече состоялось торжественное провозглашение Акта Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Кроме того, в Киеве также состоялось Вече, посвященное Дню Соборности Украины.

Фото: УНИАН.