Віталій Кличко: "Столична влада продовжуватиме демонтаж незаконних МАФів у метрополітені"

Цього року вже прибрано понад одну тисячу конструкцій.

Виталий Кличко

Столична влада продовжуватиме демонтаж незаконних МАФів у метрополітені. Оскільки торгівельні точки не повинні заважати вільному проходу пасажирів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної інспекції на метро "Харківська", де демонтували практично всі незаконні МАФи, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко зауважив, що три роки тому столична влада почала прибирати незаконні споруди. Це стосується і МАФів у переходах метрополітену.

"Наше ключове завдання, щоб станції метрополітену використовувалися за призначенням — як безпечна транспортна інфраструктура. Переходи призначені винятково для того, щоб люди безперешкодно потрапляли і виходили з метро. І це — не місце для несанкціонованої торгівлі", — додав столичний голова.

Кличко зауважив, що попри шалений опір, столична влада прибирає незаконні споруди. Цього року, наприклад, прибрали понад 1 тис. конструкцій.

Він нагадав, що 2012 року Міністерство інфраструктури затвердило Правила пожежної безпеки в метрополітенах, і цим нормам не відповідало 63% МАФів у київській підземці. Кличко додав, що 2015 року він доручив начальнику метрополітену Віктору Брагінському забезпечити виконання законодавчих норм.

"За рішеннями судів ми ці незаконні точки торгівлі прибрали. Зараз метрополітен виглядає зовсім по-іншому", — додав Кличко.

За словами столичного голови, всі об᾽єкти, які порушують безпеку і заважають евакуації пасажирів із метро, повинні бути демонтовані. Кличко нагадав, що власники торгових місць не дотримували Правила пожежної безпеки та відмовлялися демонтувати споруди навіть по закінченні договорів. Він зауважив, що група торговців перекривала проспект Бажана, самовільно розпломбовувала опечатані приміщення, встановлювала акумулятори з LED-лампами і незаконно продовжувала діяльність. Окрім того, зауважив мер, 2016 року такі порушення призвели до пожежі на станції "Дружби народів".

"На станції метро "Харківська", де ми перебуваємо, ситуація вже більш‑менш нормальна. Там, де були МАФи, пошкоджені стіни та плитка, необхідно проводити благоустрій", — сказав Кличко.

Окрім того, впродовж двох тижнів ті МАФи на метро "Харківська", у яких закінчилися договори, мають бути демонтовані самостійно.

"Якщо буде ігнорування, ми вимушені будемо силами комунальників упродовж місяця їх демонтувати", — підкреслив мер.

Водночас Кличко наголосив, що метрополітен проводив роботу у правовому полі, і демонтажі конструкцій відбувалися винятково з держвиконавцями та за рішенням суду. Усього було демонтовано понад 3 тисячі квадратних метрів площ за 165-ма договорами. За словами столичного голови, аналогічно через судові інстанції столична влада продовжуватиме демонтаж незаконних МАФів у інших переходах метрополітену, зокрема, вже невдовзі почнуть наводити лад на станції метро "Майдан Незалежності".

Водночас, за словами Віталія Кличка, підприємці, конструкції яких відповідають Правилам пожежної безпеки та не перешкоджають шляхам евакуації населення, за рішенням депутатів Київради продовжили договори і законно працюють. Мер додав, що легальної торгівельної площі у метрополітені сьогодні менше 2 тисяч квадратних метрів, і жодної нової конструкції не було встановлено.

При цьому Віталій Кличко зауважив, що наразі лишається проблема незаконної торгівлі приватними особами, зокрема, у переходах кінцевих станцій. Він наголосив, що метрополітен постійно звертається до поліції щодо її розв᾽язання.