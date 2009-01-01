Власти Киева хотят поднять цены на проезд в транспорте: метро — по пять гривен

Завтра запланирован брифинг по поводу изменения тарифов на перевозку пассажиров.

Столичное метро, иллюстрация Delfi.ua

Власти Киева с 15 июля хотят поднятьв городском пассажирском транспорте, в частности, в метрополитене.

Об этом идет речь в проекте распоряжения исполнительного органа Киевского горсовета (Киевской городской госадминистрации), говорится на сайте КГГА.

На 24 мая запланирован брифинг по поводу изменения тарифов на перевозку пассажиров.

Согласно документу, летом стоимость одной поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составит четыре гривны, а в метро — пять.

Возможно, новые цены на проезд в столичном транспорте Скриншот с сайта kievcity.gov.ua

Напомним, в конце января в Киеве частные перевозчики подняли цены на проезд в маршрутных такси столицы на гривну. До подорожания одна поездка обходилась в четыре, пять, а также шесть гривен.