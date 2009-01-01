Власти Киева объяснили, почему столицу окутал туман

В городе наблюдается метеорологическая дымка, отметили КГГА.

Туман в Киеве, иллюстрация facebook.com/MNSKyiv/

Во вторник, 17 января, в Киеве туман, вероятнее всего, возник из-за снижения температуры воздуха, повышения влажности и остатков продуктов жизнедеятельности столицы (выхлопные газы, дым промышленных предприятий).

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По данным ведомства, такое явление называется метеорологическая дымка.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве осуществляет контрольные замеры воздуха для определения наличия вредных веществ", — отметили в пресс-службе.

Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе. "Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", — добавили в КГГА.

Напомним, летом 2016 года Киев накрывало смогом. В конце июля уровень загрязнения воздуха превышал допустимые показатели, в нем было много формальдегида, оксида углерода и диоксида азота.

Фото: facebook.com/MNSKyiv, видео: ТСН