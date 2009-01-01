Власти призывают перевозчиков Киевщины вернуть цены на проезд в пригородных маршрутках

Треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд зависит материальное состояние семьи.

Киевская обладминистрация призывает перевозчиков снизить цены на проезд в маршрутках.

Об этом заявил председатель Киевской ОГА Александр Горган, пишет Украинская правда.

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе", — сказал Горган.

Он подчеркнул, что треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение семей.

Кроме этого, до 13 февраля будет работать специальная комиссия, которая определит обоснованную стоимость проезда с учетом уровня платежеспособности населения, стоимости топлива и т.д.

Напомним, в пригородных маршрутках до Киева существенно выросла стоимость проезда. К примеру, маршрутка из Бучи до Киева теперь стоит 15 грн, а не 11 грн как раньше. По городу стоит 6 грн вместо 4 грн.

Доехать от Ирпеня до Киева стоит 12 грн вместо 8-9 грн. По городу – 5 грн.

В Коцюбинском цена уже выросла от 4 до 5 грн.

А от Киева до Борисполя проезд теперь стоит 17 гривен от станции м. Харьковская и 23 от м. "Левобережная", в целом проезд подорожал на 3—4 гривны.

Перевозчики в своих объявлениях объясняют повышение тарифа тем, что выросли цены на горючее. А также говорят об увеличении минимальной зарплаты с 1 января до 3,2 тыс. грн.

Стоит отметить, что с 20 января в Киеве снова подорожал проезд в маршрутках. Цена билета повысится на 1 гривну.