Вместо скандальной стройки на Малышко будет сквер

Кличко сделал соответствующее поручение.

Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с жителями дома на улице Малышко, 9 заявил, что никакого строительства у них под окнами не будет, сообщает сайт мэра

Мэр поручил главе района обустроить сквер на земельном участке по адресу Малышко 9-А. И напомнил, что договор на аренду участка Киевсовет с застройщиком разорвал. Земельному участку предоставлен статус сквера.

"Как я вам и обещал, когда мы встречались в прошлый раз, - строительства здесь не будет. На этой земле будет сквер. Я дал поручение "Зеленстроя" подготовить проект, а главе района - обустроить по этому проекту сквер. Здесь должна быть хорошая и комфортная зона отдыха", - заявил Кличко.

Мэр поблагодарил местных активистов, которые помогли отстоять участок.

Напомним, в январе этого года мэр Киева Виталий Кличко поручил приостановить строительные работы на улице Малышко. А также обратился к застройщику предоставить всю необходимую документацию на строительство. Он также обратился в контролирующие органы и прокуратуру города с требованием проверить законность начала строительных работ. В частности, и установление строительного забора.

В мае этого года силами департамента благоустройства Киева был демонтирован строительный забор на Малышко.

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