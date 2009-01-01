Водитель ехал на запрещающий сигнал. Под Киевом на переезде поезд протаранил авто, есть погибший

Происшествие произошло в Глевахе на регулируемом железнодорожном переезде.

Под Киевом на переезде поезд протаранил авто ГУ НП в Киевской области

Киевской области автомобиль попал под поезд, в результате один человек погиб.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Происшествие произошло в пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде.

Отмечается, что автомобиль пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения пассажир автомобиля погиб. Водителя госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси поезд на переезде врезался в микроавтобус: погибли четверо, в том числе три ребенка.

Фото: facebook.