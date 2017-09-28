Водитель не заметил пешехода. В Киеве фура насмерть переехала женщину

На место аварии прибыла скорая, но медики лишь констатировали смерть женщины.
Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
По предварительной информации, 58-летняя женщина переходила дорогу перед фурой и попала в так называемую "мертвую зону" грузовика. Вследствие чего, водитель не увидел погибшую и продолжил движение, осуществив смертельный наезд на женщину.
На место аварии прибыла скорая, но медики лишь констатировали смерть женщины.
Сейчас следователи устанавливают, переходила ли погибшая дорогу на пешеходном переходе и на какой именно сигнал светофора.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве иномарка на переходе сбила женщину.
Фото: espreso.tv.