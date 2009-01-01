Мероприятие приурочено ко Дню Независимости Украины.

Военный парад на Крещатике Reuters

В четверг, 24 августа, в центре Киева — на Крещатике — по случаю Дня Независимости Украины прошел, перед ним президентпровозгласил речь, после чего вручил государственные награды.

В параде, в частности, приняли участие ветераны и участники АТО на Донбассе, лицеисты и курсанты высших военных заведений, а также — впервые — военнослужащие стран-членов НАТО.

По данным УНИАН, также по Крещатику шагали: сводный батальон Сухопутных войск Украины, морпехи, десантники, воины-танкисты, бойцы Сил специальных операций, разведчики, воины-связисты, военнослужащие Нацгвардии, пограничники, сводное подразделение СБУ и военнослужащие Отдельного полка президента Украины.

Вместе с ними по главной улице столицы прошли бойцы армий государств-партнеров Украины: Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США. Кроме того, в параде приняли участие военнослужащие совместной литовско-польско-украинской бригады и сводный оркестр Нацгвардии нашей страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил граждан Украины с 26-годовщиной Независимости.