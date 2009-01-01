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Вооруженное ограбление в Киеве, есть раненый, опубликованы фото и видео

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Киев, стрельба, Зоологическая < >
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Нападавшие скрылись на Audi синего цвета. В столице объявлен план "Перехват". 

Киев, стрельба, Зоологическая
112.ua
В Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись. 

Сейчас на месте работает полиция. Раненого мужчину отвезли в больницу, сообщает 112 Украина. 

"Прибыли две машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили убегавшие нападавшие. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", — сообщил корреспондент издания.

Также отмечается, что нападавших было двое. Они ранили пострадавшего резиновыми пулями из травматического пистолета.

Сейчас мужчину госпитализировали, он получил ранение в голову. 

Нападавшие скрылись на Audi синего цвета. 

Со слов очевидцев, у мужчины, который получил ранение, пытались забрать сумку с деньгами. 

Сейчас в столице объявлен план "Перехват". 

"Правоохранители установили личность раненого мужчины: он — частный предприниматель, 1989 г.р. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу", — говорится в сообщении полицейских. 

Напомним, 10 августа в Киеве на железнодорожном вокзале неизвестные открыли стрельбу. В результате конфликта ранены три человека.

Фото; видео: 112 Украина

 

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Киев, Зоологическая, стрельба, ограбление, раненый
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