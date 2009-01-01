Вооруженное ограбление в Киеве, есть раненый, опубликованы фото и видео

Нападавшие скрылись на Audi синего цвета. В столице объявлен план "Перехват".
Сейчас на месте работает полиция. Раненого мужчину отвезли в больницу, сообщает 112 Украина.
"Прибыли две машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили убегавшие нападавшие. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", — сообщил корреспондент издания.
Также отмечается, что нападавших было двое. Они ранили пострадавшего резиновыми пулями из травматического пистолета.
Сейчас мужчину госпитализировали, он получил ранение в голову.
Нападавшие скрылись на Audi синего цвета.
Со слов очевидцев, у мужчины, который получил ранение, пытались забрать сумку с деньгами.
Сейчас в столице объявлен план "Перехват".
"Правоохранители установили личность раненого мужчины: он — частный предприниматель, 1989 г.р. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу", — говорится в сообщении полицейских.
Напомним, 10 августа в Киеве на железнодорожном вокзале неизвестные открыли стрельбу. В результате конфликта ранены три человека.
Фото; видео: 112 Украина