Выхватил телефон из рук. В Киеве прохожие задержали грабителя

Вблизи многоэтажки на улице Иорданской прохожие поймали грабителя.

В Киеве прохожие задержали грабителя handcuffs/Shutterstock

В Оболонском районе Киева прохожие задержали грабителя , который пытался украсть телефон из рук девушки.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Иорданской прохожие поймали грабителя. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили потерпевшую, которая рассказала, что незнакомец выхватил у нее из рук телефон и побежал в неизвестном направлении. Девушка бросилась вдогонку за своим обидчиком и звала о помощи. На ее крики откликнулись двое прохожих, которые поймали грабителя и держали до приезда полиции", — говорится в сообщении.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у подозреваемого чужой гаджет, после чего задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее 32-летний киевлянин проблем с законом не имел.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет тюремного заключения.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Тернопольщине хозяйка дома зарезала грабителя кухонным ножом.