Вымогал 80 тысяч. В Виннице на взятке попался чиновник Государственной исполнительной службы

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1 / 3 В Виннице на взятке попался чиновник (СБУ)

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения части неправомерной выгоды.

В Виннице на взятке попался чиновник СБУ

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке главного государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы города.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал 80 тысяч гривен у жителя Винницы, который выступил поручителем по кредитному договору. В случае отказа платить деньги госисполнитель угрожал якобы повторном открытием ранее закрытого исполнительного производства и взысканием с поручителя 400 тысяч гривен кредитного долга.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения части неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на взятке погорели руководители "Укрпочты".

Фото: СБУ.