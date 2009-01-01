Вымогала деньги у родственников заключенных. В Киеве на взятке поймали начальника медчасти СИЗО

Руководитель медчасти вымогала 9 тысяч гривен у женщины.

В Киеве на взятке поймали начальника медчасти СИЗО Скриншот видео с youtube.com

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой изобличили во взятке исполняющую обязанности начальника медицинской части Государственного учреждения "Киевский СИЗО".

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что капитан внутренней службы систематически получала деньги от родственников подозреваемых за продление пребывания в медицинской части.

"Руководитель, в частности, вымогала 9 тыс. грн у женщины одного из них. Оперативники спецслужбы задокументировали, как должностное лицо предлагало перечислять деньги на банковскую карточку своего сообщника", — говорится в сообщении.

Злоумышленница задержана в помещении следственного изолятора после получения на карточку очередного "транша".

Также сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Пресс-центр СБУ

Напомним, ранее в Луцке на взятке попался подполковник СБУ.

Фото: СБУ.