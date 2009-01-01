Вымогала деньги у родственников заключенных. В Киеве на взятке поймали начальника медчасти СИЗО

Руководитель медчасти вымогала 9 тысяч гривен у женщины.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.
Правоохранители установили, что капитан внутренней службы систематически получала деньги от родственников подозреваемых за продление пребывания в медицинской части.
"Руководитель, в частности, вымогала 9 тыс. грн у женщины одного из них. Оперативники спецслужбы задокументировали, как должностное лицо предлагало перечислять деньги на банковскую карточку своего сообщника", — говорится в сообщении.
Злоумышленница задержана в помещении следственного изолятора после получения на карточку очередного "транша".
Также сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, ранее в Луцке на взятке попался подполковник СБУ.
Фото: СБУ.