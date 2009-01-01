Выстрел из гранатомета. В Киеве обстреляли частный дом, опубликованы фото

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Закарпатье горел дом экс-главы областной милиции.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.