Выстрел из гранатомета. В Киеве обстреляли частный дом, опубликованы фото

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

В Киеве обстреляли частный дом kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе по недостроенному дому выстрелили из гранатомета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье горел дом экс-главы областной милиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.