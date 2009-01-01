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Выстрел из гранатомета. В Киеве обстреляли частный дом, опубликованы фото

Сегодня, 22:15
Осокорки, гранатомет < >
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1 / 4 В Киеве обстреляли частный дом (kyiv.npu.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

Осокорки, гранатомет
В Киеве обстреляли частный дом kyiv.npu.gov.ua
В Киеве на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе по недостроенному дому выстрелили из гранатомета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье горел дом экс-главы областной милиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

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Киев, дом, гранатомет, выстрел
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