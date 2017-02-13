Выстрел в грудь. В Киеве убили мужчину

Преступление произошло в Шевченковском районе столицы.

Место преступления espreso.tv

В понедельник, 13 февраля, в Шевченковском районе Киева выстрелом в грудь убили мужчину,

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

По его данным, преступление произошло в Кияновском переулке на парковке недалеко от бизнес-центра, правоохранителям о нем стало известно около 9 часов.

"… пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это — киевлянин 1970 года рождения", — отметили в пресс-службе.

При осмотре места происшествия полицейские в сугробе снега нашли оружие, из которого, вероятно, стреляли. "Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей", — добавили в отделе коммуникации.

Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — подчеркнули в полиции.

Место преступления espreso.tv

Ранее в Оболонском районе столицы злоумышленник во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом в спину своего знакомого, человек умер. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv