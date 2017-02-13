Выстрел в грудь. В Киеве убили мужчину

Преступление произошло в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
По его данным, преступление произошло в Кияновском переулке на парковке недалеко от бизнес-центра, правоохранителям о нем стало известно около 9 часов.
"… пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это — киевлянин 1970 года рождения", — отметили в пресс-службе.
При осмотре места происшествия полицейские в сугробе снега нашли оружие, из которого, вероятно, стреляли. "Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей", — добавили в отделе коммуникации.
Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — подчеркнули в полиции.
Ранее в Оболонском районе столицы злоумышленник во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом в спину своего знакомого, человек умер. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: espreso.tv