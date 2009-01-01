Выстрел в висок. В Киеве мужчина свел счеты с жизнью

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта 65-летний киевлянин совершил самоубийство.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия, установили личность погибшего, опросили возможных свидетелей и очевидцев.
По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта 65-летний киевлянин совершил самоубийство, выстрелив в висок из травматического пистолета. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.
Сведения о событии соответствующим образом зарегистрированы. В рамках уголовного производства по факту смерти мужчины (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) правоохранители установят причины и обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина задушил жену и дочь, а потом покончил с собой.