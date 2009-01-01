Взрыв авто в центре Киева. У полиции появилось видео исполнителя — СМИ

Человек, который подорвал авто Махаури, скрылся в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве.

Взрыв авто на Бессарабке в Киеве, иллюстрация. 112.ua

Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет Ukranews.

Также на видео видно, как человек после взрыва скрылся в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве.

По его словам, взрывчатка в автомобиле была заложена, скорее всего, в подлокотнике в салоне автомобиля.

Собеседник отметил, что полиция отвергла версию о том, что Махаури носил с собой взрывчатку, которая якобы и сработала.

Он сообщил, что на месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу.

Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе.

Источник сообщил, что полиция неэффективно ведет данное расследование.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

Полиция расследует гибель 1 мужчины, ранение женщины и ребенка в результате взрыва автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.